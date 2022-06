Video - Una bandiera russa è spuntata sulla scritta all'ingresso della città di Severodonetsk

L'agenzia di stampa russa "РИА Новости" (si legge Ria Novosti) ha postato un video in cui si vede una bandiera russa sulla scritta che raffigura il nome della città all'ingresso di Severodonetsk, la città del Donbass ancora contesa tra i due schieramenti. Per Ria Novosti la città sarebbe sotto il controllo russo mentre le autorità ucraine ancora non avrebbero confermato affermando che in città i combattimenti stiano continuando. Pochi giorni fa i canali russi avevano diffuso le immagini di un ponte sul fiume Donet abbattuto. Non è chiaro se fosse l'ultimo dei tre o se ne resta uno in piedi. Nel caso fosse stato l'ultimo Severodonetsk sarebbe isolata e sarebbe difficile rifornirla di armi, cibo e medicinali. Alla fine del video si sente un rumore che sembrerebbe uno sparo o un'esplosione.