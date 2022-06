Un'unità militare in fiamme nella città russa di Brjansk: "Rottami che non si uniranno alla guerra"

La guerra in Ucraina

“Ecco le conseguenze dell'esplosione di un'unità militare nell'area di Brjansk” in Russia. Così i canali ucraini diffondono le immagini e prendono in giro i russi: “Un mucchio di rottami di metallo che non parteciperanno più alla guerra”. E poi si rivolgono a colui che sta girando il video: “Invece di riprendere potevi spegnere le fiamme”.