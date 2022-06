Uomo accoltellato due volte e ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla polizia - video

In un ospedale di Vladikavkaz, un uomo è stato accoltellato due volte e ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla polizia. E tutto questo è successo nel giro di un paio d'ore.

A mezzanotte, il tassista 79enne Sergei Grigoryan ha dato un passaggio ad un cliente, il 35enne Osmanov Murad. In macchina, hanno litigato per motivi che non sono noti e Murad ha pugnalato il tassista allo stomaco.

Il 35enne è stato arrestato e il tassista è stato portato via in gravi condizioni all'Ospedale di Vladikavkaz. Ma già mezz'ora dopo, nello stesso ospedale è stato portato anche Osmanov, accompagnato dalla polizia: dopo il suo arresto, infatti, ha riportato una ferita ad un braccio.

In ospedale vi erano già numerosi parenti del tassista ferito. In un primo momento, Osmanov, nel corridoio, davanti alla polizia, è stato accoltellato alla schiena e alla gamba dal nipote del tassista. I medici lo hanno condotto in una stanza del pronto soccorso per cucire e fasciare le ferite. Ma mentre Osmanov era seduto al pronto soccorso, è entrato all'improvviso il figlio del tassista e si è scagliato contro di lui, pugnalandolo al petto e allo stomaco. Subito i poliziotti si sono avventati sul ragazzo per immobilizzarlo e mentre loro erano distratti dalla colluttazione un altro parente è entrato nella stanza ed ha sparato a Osmanov con una pistola.

Il 35enne è stato portato d'urgenza in terapia intensiva ma purtroppo è deceduto poco dopo.