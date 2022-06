Ursula von der Leyen visita i soldati feriti a Kiev: "Nonostante le ferite lo spirito è indomito"

La Guerra in Ucraina

Ursula von der Leyen, a Kiev, ha fatto visita in ospedale ad alcuni soldati ucraini feriti. “Nonostante le ferite, il loro spirito è indomito. La loro determinazione intatta”, ha dichiarato su Twitter la presidente della Commissione europea, il cui incontro con uno dei soldati è stato ripreso in un video. “Sono tempi duri per l'Ucraina. L'Europa è al vostro fianco”, ha aggiunto la leader Ue.