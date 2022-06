Usa, Bill Cosby condannato: "Abusò sessualmente di una 16enne"

Bill Cosby è colpevole di aver aggredito sessualmente una minorenne a metà degli anni Settanta. Lo ha deciso la giuria del processo civile che si è svolto in California, dopo poco più di tre giorni interi di deliberazioni. L'accusatrice, Judy Huth, ha affermato che l'aggressione è avvenuta alla Playboy Mansion nel 1975, quando aveva 16 anni. Il verdetto è stato consegnato al giudice della Corte Superiore di Los Angeles Craig Karlan. A Huth sono stati riconosciuti 500.000 dollari di danni. L'84enne Cosby, che si è sempre dichiarato innocente, non era in aula quando è stato letto il verdetto.