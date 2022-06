Usa: pick-up carica manifestanti a favore del diritto all'aborto, una donna ferita in Iowa

Paura durante una manifestazione a favore del diritto all'aborto a Cedar Rapids, Iowa, quando un pick-up si è lanciato contro la folla. Lo riporta il Daily Mail. Una donna è stata ricoverata in ospedale. I video postati sui social media mostrano la macchina che procede contro i manifestanti, soprattutto donne, tra le urla terrorizzate di chi stava partecipando alla dimostrazioni. Alcune corrono dietro al pick-up nel tentativo di fermarlo. Secondo testimoni la protesta, alla quale hanno partecipato circa 400 persone, si stava svolgendo in modo pacifico prima dell'incidente. L'autista dell'auto è stato descritto come un uomo di circa 60 anni.