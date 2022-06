Torna la Vogalonga a Venezia, 7 mila in barca per la prima edizione post Covid

E' tornata dopo la pausa per il Covid la "Vogalonga", tradizionale regata non competitiva attraverso la laguna di Venezia, con un tutto esaurito. 7 mila partecipanti iscritti e 1.800 imbarcazioni rigorosamente a remi hanno preso parte alla gara non competitiva.

La manifestazione è partita alle 9 dal Bacino di San Marco, con il tradizionale colpo di cannone. Le imbarcazioni sono quindi sfilate lungo i 33 chilometri previsti dal percorso, per poi raggiungere Punta della Dogana dove è stato fissato l'arrivo. La Vogalonga di oggi è stata la prima dopo la pandemia a poter nuovamente ospitare equipaggi da tutto il mondo, tutti rigorosamente a remi.

Durante la manifestazione non sono mancati attimi di paura quando 5 ragazze di nazionalità olandese che si stavano recando alla manifestazione sono cadute in acqua. La Guardia costiera di Venezia, in servizio di sicurezza, ha recuperato in zona canale della Giudecca le cinque giovani che sono state portate in salvo in banchina.