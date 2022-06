Come vengono usati dagli ucraini piccoli droni per bombardare i russi - video

Nella prima parte del video due soldati ucraini agganciano un piccolo ordigno sotto ad un drone e lo fanno decollare. Vediamo il sistema di aggancio ed il decollo del drone che sembra trasportare il carico senza eccessivi problemi. Nella seconda parte del video vediamo la soggettiva del drone che sgancia la bomba sopra due militari, che il post che accompagna il video indica come russi, dalle ombre sembra che uno stia portando in spalla l'altro. L'ordigno scoppia molto vicino ai due malcapitati ma in realtà non riesce a ferirli gravemente ed i due riescono a scappare. Probabilmente il basso carico di esplosivo che il drone riesce a sollevare rende questi ordigni poco efficaci. I due video probabilmente non sono stati ripresi nella stessa situazione, infatti la bomba sganciata è diversa da quella che vediamo agganciare sotto al drone, ma la scena è comunque rappresentativa del modus operandi di questa tecnologia.