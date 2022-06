Soldato ucraino fa alzare in volo il drone da ricognizione dal blindato in movimento

In questo video un operatore fa alzare in volo un drone da un mezzo blindato in movimento. Il drone avrà probabilmente una funzione di avanscoperta e monitoraggio del territorio circostante. Il post recita "il futuro è qui" ed in effetti l'operatore è dotato di un visore che gli consente l'immersione totale nella guida del drone come se fosse a bordo del piccolo velivolo. In questa guerra i droni sono stati usati da entrambi gli schieramenti in vari modi. Dalla semplice osservazione, all'attacco vero e proprio tramite missili o bombe. Abbiamo visto anche droni kamikaze scagliarsi su blindati nemici. I droni possono essere piccoli e leggeri come questo con autonomie di volo di 30 minuti ai grossi droni militari che possono rimanere in volo per oltre 20 ore.