Video del fail di un missile terra-aria ucraino

Si definisce BUK un sistema di lancio di missili terra-aria a medio raggio, in grado di neutralizzare missili da crociera, bombe intelligenti, velivoli ad ala fissa e rotante ed UAV (velivoli comandati a distanza) fino a 20 km di distanza e 25.000 m di altitudine. Sono di fabbricazione russa ma in forza anche all'esercito ucraino.

Il sistema Buk è costituito da più veicoli, cingolati o ruotati, che fungono da stazioni radar o lanciatori. In basso a destra vediamo appunto girare l'antenna del radar che guida il missile sul bersaglio. Il veicolo lanciatore è solitamente dotato di una rampa su cui prendono posto 4 missili pronti al lancio che, a differenza dei sistemi più moderni, non sono sigillati in container e quindi esposti alle intemperie.

In questo caso proprio l'umidità ha causato il malfunzionamento di questo missile, come si legge nel post sotto al video, che ne ha causato un avvitamento ed il fallimento del lancio. Anche il secondo lanciatore sembra avere problemi, ma non è chiaro se il lancio sia stato interrotto di proposito o non sia proprio riuscito.