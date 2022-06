Video della missione di un drone ucraino dal decollo allo sgancio della bomba sul carro russo

Questa è la prima guerra “moderna” combattuta in Occidente. “Moderna” per il largo uso dei canali social per veicolare i punti di vista delle fazioni avverse, ma anche per l'utilizzo di tecnologie di combattimento nuove. Una di queste è sicuramente l'utilizzo di droni comandanti a distanza. In questo video, l'aereonautica ucraina mostra tutte le fasi di una missione di bombardamento di un drone nei confronti di un mezzo russo. Dal decollo allo sganciamento dell'ordigno. Un altro drone, segue il protagonista della missione e ne documenta ogni fase con una ripresa all'infrarosso.