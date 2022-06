Il video della terribile esplosione in un deposito di container: 38 morti e 300 feriti in Bangladesh

Non si esclude un atto di sabotaggio

È di almeno 38 morti il bilancio dell'esplosione stamattina in Bangladesh di un deposito di container privato vicino al più grande porto del Paese, Chittagong nel Sud-est. La deflagrazione è avvenuta in seguito a un incendio che ha coinvolto i container in cui era stoccata una sostanza infiammabile.

Secondo quanto reso noto dal capo dei medici della regione, Elias Chowdhury, "più di 300 persone sono rimaste ferite". Non è escluso un atto di sabotaggio. L'entità dell'esplosione non è inferiore a quella che abbiamo visto a Beirut in Libano anni fa, ha sottolineato il portavoce dell'Associazione Container del Bangladesh, Ruhul Amin Sikder.