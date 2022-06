Video, i soldati ucraini si ingegnano per recuperare un drone incastrato su un palo della luce

In questo video alcuni soldati ucraini si ingegnano per tentare di recuperare un drone che si è incastrato su un palo della luce. Una sintesi perfetta tra le innovative tecnologie moderne e l'antica arte di arrangiarsi. In questo conflitto droni di ogni tipo vengono usati quotidianamente per molti tipi di utilizzo. Quelli di piccoli dimensioni come nel video vengono usati per ricognizione a corto raggio o per sganciare piccoli ordigni esplosivi sul nemico.