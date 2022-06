Armato dà la caccia ai 'finti' repubblicani: Facebook rimuove video del candidato Gop al Senato

Facebook ha rimosso un video shock pubblicato dal rappresentante Repubblicano al Congresso Eric Greitens che, per lanciare la sua candidatura al Senato, invitava platealmente ad armarsi per dare la caccia ai conservatori non allineati con Donald Trump. Nella clip che dura trentotto secondi, l'ex governatore del Missouri imbraccia un fucile da guerra e viene seguito da persone con divise militari che fanno irruzione in una casa, facendo esplodere alcuni lacrimogeni. Il messaggio rivolto agli elettori è di armarsi per dare la caccia ai "finti Repubblicani" che si "alimentano con la corruzione

e sono segnati dalla codardia".

Facebook ha deciso di rimuovere il video "per aver violato la nostra politica che proibisce la violenza e l'incitamento alla violenza". Lo spot, al momento, è rimasto su Twitter, che ha però messo un avviso per gli utenti, e YouTube. "Tu sei un sociopatico - ha commentato su Twitter il democratico Joaquin Castro - finirai per far uccidere qualcuno".

Greitens, che in passato ha fatto parte dei Navy Seal, è stato accusato dalla ex moglie di violenze domestiche e di violenza psicologica nei confronti dei

bambini. Lui ha sempre respinto le accuse. Nel 2018 aveva dovuto lasciare la carica di governatore del Missouri dopo una storia di abusi e minacce con una ex parrucchiera. Lo spot arriva in un momento in cui ci sono grandi tensioni politiche e aumentano le minacce verso i conservatori non allineati con Trump. Il rappresentante dell'Illinois, Adam Kinzinger, ha rivelato di aver ricevuto una lettera di minacce di morte rivolte a lui, la moglie e il figlio di cinque

mesi.