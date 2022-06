Vivere a Lysychansk sotto l'artiglieria russa, senza elettricità né acqua - Video

I civili che vivono a Lysychansk, una delle ultime città sotto il controllo ucraino nella regione di Luhansk, lottano per tirare avanti senza elettricità e senza acqua corrrente, mentre le truppe russe stringono la loro morsa sull'area.

Se la Russia completerà la conquista di Severdonetsk e della più piccola città sorella Lysychansk sulla sponda occidentale del fiume Siversky Donets, avrà ottenuto il controllo dell'intera regione, una delle due del Donbass.

I gravi danni gli edifici, il frequente rumore delle esplosioni, non lasciano dubbi sul fatto che la città sia già ben a portata dell'artiglieria di Mosca.

“Abbiamo solo la nostra acqua potabile, e quella per lavarci che ci hanno portato i pompieri", dice Iryna agli inviati dell'agenzia Reuters, mentre poco distante alcune persone cucinano su fuochi accesi all'aria aperta. Quel che le fa più male è non riuscire più a comunicare con i suoi nipoti, che sono fuggiti. Internet e linee telefoniche funzionano raramente, non ha idea di come stiano e che facciano.

La grande offensiva nell'est dell'Ucraina di queste ultime settimane è stata una delle fasi più letali del conflitto, per entrambe le parti. I russi sono avanzati lentamente ma costantemente, schiacciando le forze ucraine in una tasca di terreno a cavallo delle due regioni, ma finora non sono riusciti a circondarle del tutto.

Kiev, intanto, spera che l'avanzata nel Donbass stia esaurendo le forze degli invasori, così da potere lanciare una contro-offensiva e riguadagnare territori nei prossimi mesi, e confida nei missili a medio raggio in arrivo dagli Stati Uniti e che permetterebbero di colpire in profondità dietro le linee nemiche, neutralizzando così la maggiore potenza di fuoco di Mosca.

(video agenzia Reuters)