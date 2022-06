Vivere in una trincea, nel 2022 - Video

La guerra imperversa in Ucraina orientale e le forze russe concentrano i propri sforzi sulla città di Severodonetsk, le truppe ucraine ai margini del fronte nella regione di Donetsk mantengono le postazioni per prevenire un attacco ai fianchi. Agli inviati dell'agenzia Associated Press, che hanno potuto filmarli e intervistarli all'interno delle trincee, raccontano di subire bombardamenti tutti i giorni.

Tra loro e i russi ci sono un fiume e un paio di chilometri di terra di nessuno. Quando non vengono attaccati, continuano a scavare e rinforzare le trincee. Ce ne sono a cholometri ormai in queste campagne, il panorama assomiglia ormai a quello di un fronte della Prima guerra mondiale, combattuta più di un secolo fa.

In queste trincee i soldati hanno già trascorso un inverno e una primavera, e la prospettiva è di continuare così tutta estate e oltre. Le trincee sono spazi stretti. Per fare la doccia c'è il fiume, se sei così fortunato da averne uno nei paraggi. Per dormire può capitarti un buco in una parete di terra, o una stanzetta sotterranea con i letti a castello. La cucina è un buca quadrata, dove le scatole di munizioni fanno da scaffale. In un altro spazio scavato nel terreno ci sono i tavoli per mangiare, bere tè, fare due chiacchiere o fumare una sigaretta.

“Siamo come boy-scout nel bosco, abbiamo inventiva, abbiamo fatto un rubinetto con le bottiglie di plastica”, ci scherza su un soldato, nome di battaglia Tykhii, “l'unica differenza è che loro non vengono bombardati, noi sì”