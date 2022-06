Volobuev in mimetica, il video del numero 2 di Gazprombank col fucile. Ora combatte per l'Ucraina

Igor Volubuev, 50 anni, dopo una carriera in società del gruppo Gazprombank, lo scorso 2 marzo, a pochi giorni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, ha lasciato la Russia ed è stato licenziato. "Non potevo rimanere a guardare quello che la Russia stava facendo al Paese in cui sono nato", aveva spiegato in un'intervista a 'The insider' l'ex top manager, originario di Okhtyrka, nella regione di Sumy, nel nord est dell'Ucraina. L'ex vicepresidente ha aderito alla “Freedom of Russia”, la legione composta da ex militari della Federazione Russa.