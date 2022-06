Volodymyr Zelensky incontra Richard Branson, patron di Virgin

“La visita dell'imprenditore inglese Richard Branson in Ucraina è un altro promemoria del fatto che il mondo e le persone famose continuano a sostenerci”, scrive il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram pubblicando il video dell'incontro con il patron di Virgin. “Abbiamo parlato della necessità di mantenere l'attenzione globale sul conflitto in Ucraina - prosegue il post - e delle prospettive di cooperazione per la ricostruzione dopo la guerra. Richard, grazie per le tue belle parole sul nostro popolo e per la volontà di aiutarci!"