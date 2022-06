Vuelta colombiana: sotto la pioggia vince tappa, perde il controllo della bici e investe sua moglie

Gioia e dolore per Luis Carlos Chia che vince la tappa della Vuelta, in Colombia, schiantandosi contro sua moglie (fotografa). Il detentore della maglia gialla è stato tradito dalla pioggia battente. Quando ha tagliato il traguardo ha lasciato il manubrio, che successivamente ha cercato di afferrare di nuovo per sterzare. Niente da fare, l'impatto con il gruppo di fotografi appostati a immortalarlo è stato inevitabile e a rimetterci è stata, in particolare, la moglie Claudia Roncancio. Drammatiche le immagini della donna immobile in strada. Per lei quattro punti di sutura e qualche giorno in osservazione.