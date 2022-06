Torna la We Run Rome con 7 mila partecipanti. Il video del percorso tra le bellezze della capitale

In un’inedita versione notturna e con una suggestiva partenza da via dei Fori Imperiali, è tornata l'Atleticom We Run Rome, definita una delle gare più belle al mondo.

Nata come recupero della X edizione, non disputata lo scorso 31 dicembre per un’impennata dei contagi che ne ha impedito lo svolgimento, si è trasformata in un’autentica festa, un'incantevole serata di sport dedicata alla città di Roma con il patrocinio del CONI, Sport e Salute, di Roma Capitale e della Regione Lazio.