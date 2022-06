Ucraina: Zelensky ricorda campionati di calcio Euro 2012: "Solo 10 anni fa, sembrava un altro mondo"

“Esattamente 10 anni fa, iniziavano i campionati di calcio EURO 2012”, ricorda il presidente ucraino nel video.

“L’evento sportivo, allora, ha visto insieme tutti gli ucraini, gli ucraini e i polacchi, gli ucraini e la maggior parte dei cittadini europei. La cerimonia di apertura è stata a Varsavia, la cerimonia finale è stata nella nostra capitale. Le partite sono state ospitate nelle nostre città, in particolare a Donetsk, nella Donbass Arena. Sono passati solo 10 anni, ma sembra di vivere in un altro mondo”.

Zelensky poi aggiunge: “Oggi gli occupanti hanno diffuso una notizia ‘folle’, la volontà di riunire le squadre di calcio di tutti i territori occupati in uno pseudo campionato: il Donetsk, Luhansk, Kherson, Melitopol, la Crimea, persino una parte della Georgia. È solo una presa in giro alla nostra gente che ricorda bene come si viveva 10 anni fa. Donetsk era una città forte, orgogliosa e sviluppata. Poi è arrivata la Russia portando idee inadeguate e ora è diventata una città fantasma, che ha perso la maggior parte delle persone, migliaia di vite umane e soprattutto ogni prospettiva futura. Soltanto il ritorno dell’Ucraina, che sicuramente ci sarà, solo la nostra bandiera e la nostra legge significheranno il ritorno a una vita normale per queste città e per questi territori”.