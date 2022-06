Zelensky: "Il nemico ha rapito 200.000 bambini ucraini, portati in Russia anche dagli orfanotrofi"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso del consueto video notturno alla nazione, accusa il nemico: “200.000 bambini ucraini sono stati portati con la forza in Russia, compresi quelli negli orfanotrofi”.

In occasione della Giornata internazionale dei bambini, ha anche messo l'accento sul tragico bilancio della guerra che tocca i minori, le vittime più indifese dei conflitti: “Finora 243 bambini sono stati uccisi nella guerra, 446 sono stati feriti e 139 sono dispersi”.

Il presidente ha poi aggiunto: “Lo scopo di questa politica criminale non è solo quello di rubare le persone, ma di far dimenticare a coloro che sono deportati l'Ucraina”. Zelensky ha concluso: “L'Ucraina non può essere conquistata, il nostro popolo non si arrende e i nostri figli non diventeranno proprietà degli occupanti”.