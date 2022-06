Zelensky incontra e premia i soldati ucraini impegnati in prima linea

Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver visitato le truppe in alcune delle posizioni in prima linea più pesantemente bombardate domenica: "Eravamo a Lysychansk ed eravamo a Soledar", ha detto il presidente ucraino in un discorso. Entrambi i luoghi, ricorda la CNN, sono stati attaccati pesantemente dalla Russia per settimane, subendo missili, missili e bombardamenti aerei: "Sono orgoglioso di tutti quelli con cui ho incontrato, stretto la mano, comunicato e supportato. Nella dichiarazione della Presidenza ucraina si legge: “Zelensky ha visitato le posizioni in prima linea dell'esercito ucraino”, cogliendo l'occasione per familiarizzare “con la situazione operativa in prima linea di difesa”.