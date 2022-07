Un video inchioda la polizia di Uvalde: intervenuta dopo 74 minuti dall'inizio della strage

Un video rivelato ieri dai media locali, mostra come la polizia abbia aspettato 74 minuti prima di intervenire contro l'uomo armato che, il 24 maggio, ha ucciso 19 bambini e due insegnanti in una scuola del Texas. Il filmato, catturato da telecamere di sorveglianza, da un telefono cellulare e dalla dash cam di un ufficiale, è stato pubblicato online dal quotidiano Austin-American Statesman e dalla stazione televisiva Kvue.

La diffusione di questi video nei media a creato un certo disagio tra i famiglie, ha riferito la Cbs. "Il modo in cui il video è stato pubblicato oggi è una delle cose più codarde che abbia mai visto", ha esclamato il sindaco di Uvalde Don McLaughlin durante una riunione del consiglio comunale, secondo la stessa fonte. Le immagini sono schiaccianti per le forze dell'ordine, la cui azione è stata definita "un fallimento assoluto" dal direttore della sicurezza pubblica del Texas Steven McCraw. Per quasi un'ora e un quarto vediamo arrivare decine di agenti, sempre più pesantemente armati, senza che nessuno entri nell'aula dove l'assassino si è rifugiato con le sue piccole vittime".