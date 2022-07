A fuoco un ostello a Mosca: 8 morti, rimasti intrappolati dalle griglie alle finestre

Almeno otto persone sono rimaste uccise in un incendio divampato all'interno di un ostello a sud di Mosca. Lo riferisce l'agenzia russa Tass. Il capo facente funzione della Direzione del Ministero delle situazioni di emergenza, Andrei Rumyantsev, ha spiegato che le griglie installate sulle finestre dell'ostello hanno reso impossibile salvare le persone intrappolate all'interno.

"Le fiamme hanno inghiottito tre stanze e un corridoio, per un totale di 150 metri quadrati" al primo piano di un condominio, spiegano le fonti aggiungendo che l'incendio è stato domato. Altre otto persone sono state tratte in salvo dai Vigili del fuoco, mentre in 200 sono state fatte evacuare dall'edificio. Si indaga per stabilire le cause del rogo.