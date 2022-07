Due modelle si baciano per un servizio fotografico e la suora, scandalizzata, le separa

Due ragazze si baciano in un vicolo di Napoli: stanno posando per un servizio fotografico quando vengono interrotte da una suora che, scandalizzata, le separa. “Che fate?”, domanda la suora evidentemente sconvolta. Le due ragazze ridono, e il fotografo risponde pronto: “Stiamo lavorando”. La religiosa non capisce, si allontana facendosi il segno della croce e invocando “Gesù Giuseppe e Maria” non prima di aver fatto un accenno al “Diavolo”.