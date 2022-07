Achille Lauro visita la chirurgia pediatrica del San Camillo, poi la torta inaspettata per i 32 anni

Compleanno alternativo e speciale per Achille Lauro, che ha spento 32 candeline in compagnia dei pazienti del reparto di Chirurgia pediatrica del San Camillo Forlanini di Roma. Il cantante ha espresso emozione, “non dovevate”, poi anche sui social ha ringraziato tutti per la torta inaspettata. Un'iniziativa di solidarietà - spiega in una nota l'ospedale romano - “per trasmettere un messaggio di speranza, organizzata in condivisione con i vertici dell'azienda ospedaliera”.