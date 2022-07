Aereo della United Airlines prende fuoco: panico tra i passeggeri costretti a scendere dagli scivoli

“Come this way” è la parola ripetuta continuamente mentre in cabina è scoppiato il panico. Il video documenta un momento drammatico a bordo di un volo interno della United Airlines partito da Kansas City, Missouri, e diretto a Denver, Colorado. All'improvviso l'interno dell'aereo è stato avvolto da fumo proveniente dal pavimento. Il mezzo era appena atterrato in Colorado quando il fuoco è divampato, probabilmente a causa del surriscaldamento dei freni. I passeggeri sono stati fatti scendere attraverso gli scivoli. “In un minuto e mezzo l'evacuazione è stata completata”, fa sapere la compagnia aerea. Nessuno è rimasto ferito.