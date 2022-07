Afragola, sventata rapina a mano armata con lancio di pezzi di PC - Video

Lo scorso 29 giugno, poco prima delle 15, due malviventi hanno tentato un assalto ad un negozio di elettronica di Afragola. Uno di loro entra nel negozio brandendo una pistola mentre l'altro lo attende fuori sullo scooter. Ma per i due, quella, non è la giornata giusta. Il titolare del negozio alla vista dell'arma ha una reazione immediata, istintiva e comincia a scagliare oggetti verso il rapinatore a cui non resta che scappare a gambe levate.

A raccontare l’accaduto è lo stesso negoziante che ha segnalato la tentata rapina al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che poi ha pubblicato il video in un post sul suo profilo Facebook. Sul post si suggerisce che il gesto no sia tanto un atto di puro coraggio, quanto di disperazione di fronte alla criminalità dilagante nella zona.

Il video è stato ripreso dalle due telecamere di sorveglianza de negozio, una all'interno e l'altra all'esterno dell'attività