Aperitivo da brividi in un pub di ghiaccio

Mentre l'ondata di caldo si abbatte sull'Europa, c'è un bar nel centro di Praga in grado di offrire condizioni artiche. Circondati da arredi e decorazioni in ghiaccio, si possono degustare cocktail a base di vodka in caratteristiche coppe di ghiaccio. Un drink da brividi a -7 gradi Celsius con accessi limitati a meno di mezz'ora. Obbligatorio indossare cappotto e guanti, forniti all'ingresso.