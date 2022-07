Attentato all'ex premier giapponese: colpito alla schiena con 2 colpi sparati a distanza ravvicinata

L'ex premier Shinzo Abe e' stato raggiunto alla schiena da due colpi sparati a distanza ravvicinata, a tre secondi l'uno dall'altro. Abe era in piedi su un piccolo podio, mentre stava parlando in pubblico, in mezzo alla strada, a Nara, nel nord del Giappone.L'ex premier era in giro per campagna elettorale. Le immagini dell'attentato sono state riprese da una persona che stava assistendo al comizio.