Attimi di paura sulla spiaggia La Jolla Cove: tra le urla i vacanzieri scappano da due leoni marini

Descritto come un attacco nei confronti dei bagnanti, probabilmente i leoni marini si inseguivano l'un l'altro. Ad ogni modo ci sono stati minuti di panico quando gli animali si sono avvicinati troppo ai presenti. Il fuggi fuggi è stato inevitabile, poi sono rientrati in acqua. Sulla spiaggia di La Jolla Cove a San Diego è consigliato non avvicinarsi ai mammiferi e dunque questo spiegherebbe la veemente reazione di quanti erano sdraiati al sole.