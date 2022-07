Autostrada A1, auto si schianta contro la volante della polizia

Un'auto della polizia stradale è rimasta coinvolta in un incidente in autostrada. La voltante impegnata sulla A1, a deviare il traffico, è stata centrata in pieno da un automobilista. C'era già stato un incidente e gli agenti erano impegnati a garantire la ripresa della viabilità. A un certo punto, un'auto sopraggiunge a velocità e si scontra con il mezzo. I due poliziotti fanno giusto in tempo a spostarsi. Devastante l'impatto tra le vetture coinvolte.