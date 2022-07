Le Azzurre di Milena Bertolini sono pronte a scendere in campo per affrontare gli Europei in Inghilterra, domenica 10 luglio, mentre la Serie A italiana si prepara alla sua prima stagione nell’era del professionismo. È un momento che la Rai vuole celebrare con il documentario “Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio”, che andrà in onda sabato 9 luglio su Rai 1 dopo il Tg1 delle 20 e in contemporanea su RaiPlay.