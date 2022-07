Berlino oscurata per risparmiare: in Germania docce fredde e riscaldamenti al minimo

Risparmiare energia è la parola d’ordine della capitale della Germania che la sera lascia al buio i principali monumenti della città e le zone intorno. I turisti, in visita da tutto il mondo, sembrano apprezzare l’iniziativa. Ma non solo Berlino, sono molte le città della Germania che fanno i conti con la crisi energetica. Le autorità hanno vietato di riscaldare le piscine e anche il prossimo inverno i riscaldamenti non potranno superare i 20 gradi.