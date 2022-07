Boris Johnson in mimetica: lancia una granata e prova mitragliatrici e lanciamissili a spalla

Il dimissionario primo ministro britannico ha recentemente preso parte a un'esercitazione con le truppe ucraine in visita nello Yorkshire. In un video pubblicato da Downing Street, Boris Johnson indossa una mimetica mentre lancia una finta granata e prova alcune armi in dotazione dell'esercito. “Ho incontrato alcuni dei 400 soldati ucraini che stanno ricevendo l'addestramento dalle nostre forze. Sono pronti a combattere in Ucraina” dice Johnson. “Vogliamo addestrare circa 10 mila militari ucraini nei prossimi quattro mesi. Ciò si aggiunge all'investimento che stiamo facendo per supportare l'Ucraina: 6.900 armi anticarro, 120 veicoli corazzati e sistemi missilistici a lancio”.