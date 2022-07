Brad Pitt mostra le gambe: sul red carpet con la gonna

A Berlino per "Bullet Train"

Stupisce ancora una volta Brad Pitt sfilando sul red carpet in gonna. A Berlino, il divo di Hollywood ha partecipato alla première di “Bullet Train”, regia di David Leitch, che vede l'attore alla guida del treno più pazzo del mondo. Dopo i completini casual, Pitt ha regalato emozioni soprattutto per il singolare abbigliamento formato da giacca e gonna svasata. Un completo in lino, sembra, stropicciato al punto giusto, con camicia aperta sul petto e anfibi ai piedi.