Brasile, bagno di folla per Bolsonaro: la lunga scia di moto lo osannano

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ufficializzato la sua candidatura per la rielezione nelle elezioni presidenziali di ottobre. Avrà dunque tre mesi di tempo per colmare un divario a due cifre nei sondaggi e provare ad assicurarsi la vittoria. L'approvazione formale della candidatura di Bolsonaro da parte del Partito

Liberale è avvenuta durante la convention in uno stadio di Rio de Janeiro. Il presidente di estrema destra ha effettivamente condotto una campagna per mesi, attraversando il Paese per raccogliere sostegno e ricordare agli elettori perché a suo parere non dovrebbero sostenere l'elezione dell'ex presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva. Bolsonaro ha cercato di caratterizzare la corsa imminente come una battaglia tra il bene e il male.