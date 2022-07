Chiara Ferragni e Fedez comprano casa: la visita nel cantiere col casco e gilet fluorescente

Un attico nel quartiere City Life di Milano, vicino all'appartamento a due piani dove adesso vivono in affitto. La casa, ancora cantiere, sarà pronta nel 2023. Nel frattempo, la coppia ha voluto rendere pubblico il loro acquisto mostrando ai fan l'ultimo piano di un edificio ancora in fase di costruzione. Stando alle prime indiscrezioni Chiara Ferragni, Fedez e i piccoli Leone e Vittoria si sposteranno in questa nuova casa più grande e più comoda dell'attuale.