Tour de France, la caduta della maglia gialla Vingegaard - VIDEO

Una serie di cadute sta caratterizzando la 15/a tappa del Tour de France, da Rodez a Carcassonne lungo 202, 5 km. Nell'ultima, a poco più di 57chilometri dal traguardo, è rimasto coinvolto anche la maglia gialla Jonas Vingegaard, insieme al suo compagno di squadra nella Jumbo Visma Tiesj Benoot, belga.

Vingegaard, dopo un attimo di smarrimento, è riuscito a risalire in bicicletta e a ripartire.

In precedenza era caduto prima il britannico Owain Doull della EF Education, che ha preso nelle ruote una borraccia scivolata ad un collega. Poi, dopo che la polizia aveva sgomberato la strada da un gruppetto di manifestanti che volevano bloccare la corsa, c'era stata un'altra caduta, che aveva coinvolto alcuni corridori della Jumbo Visma e della DSM. Uno di loro, l'olandese Steven Kruijswijk che era rimasto seduto a terra mentre si teneva una spalla, è stato portato via in ambulanza. Kruijswijk corre anche lui per la squadra di Vingegaard ed era 13/o nella classifica generale.