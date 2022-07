Tour de France, cade Steven Kruijswijk: portato via in ambulanza

Altro ritiro eccellente al Tour de France: è quello di Steven Kruijswijk, ciclista olandese del Team Jumbo Visma. L'ex vincitore del Giro d'Italia è caduto a circa 70km dal traguardo della 15/a tappa da Rodez a Carcassonne di 202.5 km riportando probabilmente una frattura alla spalla.

Caricato sull'ambulanza Kruijswijk è stato portato via dal percorso per accertamenti. Un duro colpo per la maglia gialla Jonas Vingegaard, che in vista della terza e decisiva settimana perde in un colpo solo due pedine fondamentali come Primoz Roglic e appunto Kruijswijk.