Code chilometriche, così gli automobilisti giocano a calcio in autostrada

Un filmato amatoriale mostra alcune persone mentre giocano a calcio sull'autostrada M4. Un modo per non subire passivamente le lunghe code che affliggono i conducenti. I disagi sono dovuti ai prezzi elevati del carburante e alla protesta dei trasportatori che hanno deciso di viaggiare sulle autostrade a velocità ridotta: 30 miglia all'ora. Alcuni manifestanti, non certamente coloro immortalati nella sessione di palleggi, sono stati arrestati con l'accusa di reato nei confronti dell'ordine pubblico (Si sposterebbero troppo lentamente).