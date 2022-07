Colao a Rainews24: sul digitale "l'Italia non è indietro come a volte si dice"

Illustrato alla stampa estera dal ministro per l'Innovazione tecnologica e digitale Vittorio Colao lo stato di avanzamento del Pnrr. Un'occasione per sottolineare non solo i molti passi avanti, ma anche per lanciare la Schengen del digitale ed esprimere la propria soddisfazione per il via libera definitivo del parlamento europeo al Digital act. Di tutto questo il ministro ha parlato a Economia24 nell'intervista di Riccardo Cavaliere