Covid, Cartabellotta: "Per una ripartenza in sicurezza migliorare la qualità dell’aria nelle scuole"

Per una ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolastico senza l’obbligo di mascherine in classe occorre risolvere alcune criticità, a partire una serie di interventi sull’areazione e la ventilazione delle aule e di altri locali. E’ quanto emerge dalla survey dedicata alla sicurezza nelle scuole condotta dalla Fondazione Gimbe in collaborazione con ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) coinvolgendo 312 istituzioni scolastiche nel periodo compreso tra il 5 maggio e 1 giugno 2022.

“Considerata l’indisponibilità di dati sistematici sul reale livello di implementazione delle principali misure di contenimento della pandemia COVID-19 nelle scuole italiane, abbiamo lanciato una survey per disporre di dati oggettivi”, spiega Nino Cartabellotta, Presidente Gimbe.