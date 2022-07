Covid, Ciccozzi: "Stop alla quarantena per gli asintomatici solo con l'obbligo della Ffp2"

In questi giorni si discute dell'eliminazione della quarantena per i positivi asintomatici. Secondo Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia della facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio- Medico di Roma “togliere la quarantena in una situazione di assenza di sintomi può essere una soluzione valida solo con l’obbligatorietà della mascherina Ffp2. I pazienti asintomatici possono sì uscire, ma non infettare. Per i soggetti postivi inoltre manterrei il divieto di ingresso nelle strutture in cui si trovano persone fragili, come asili, ospedali e Rsa” afferma e ammonisce: "E’ il momento di iniziare ad intraprendere una coabitazione serena con il virus ma con la priorità di proteggere i pazienti fragili”.