Crotone, il parroco celebra la Messa in mare e il materassino gonfiabile diventa altare: denunciato

È indagato dalla procura di Crotone per offesa a una confessione religiosa don Mattia Bernasconi, il prete di Milano che lo scorso weekend ha celebrato una messa nel mare antistante la spiaggia della cittadina calabrese. Il sacerdote della della parrocchia S. Luigi Gonzaga (quartiere Corvetto di Milano) ha officiato la messa nello specchio d'acqua di località Alfieri. In questa zona i giovani della pastorale hanno concluso quel giorno un campo di volontariato con Libera, che gestisce terreni confiscati alle cosche locali. Vista l'alta temperatura e la mancanza di zone d'ombra, il sacerdote e i ragazzi avrebbero deciso di celebrare nelle fresche acque dello Ionio il rito, immortalato dalle telecamere e pubblicato su vari media. Un materassino gonfiabile ha fatto da altare e la santa messa, con qualche difficoltà operativa, è stata comunque officiata regolarmente in ogni sua parte.