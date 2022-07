I giochi e le fusa dei due cuccioli di giaguaro dello zoo del Nicaragua

Sono nati lo scorso 18 maggio e i loro nomi saranno scelti dai bambini delle scuole attraverso un concorso. L'unica condizione è che dovranno essere nelle lingue indigene nahuatl o miskito.

I due cuccioli di giaguaro, un maschio e una femmina, venuti alla luce nello zoo nazionale del Nicaragua hanno conquistato in breve tempo tutti.

Le immagini li ritraggono mentre giocano con la loro mamma, le grosse zampe e il respiro accelerato tipico della loro giovanissima età.

Per adesso rimangono all’interno di un recinto e monitorati 24 ore su 24. Secondo Eduardo Sacasa, il veterinario dello zoo, sono ancora troppo piccoli per essere esposti alla luce diretta del sole, ma si spera che, una volta raggiunti i 3 mesi di età, saranno in grado di uscire nel patio del loro recinto.