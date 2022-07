Conte incontra Draghi e gli chiede "un forte segnale di discontinuità"

“Abbiamo parlato con il presidente Draghi, gli ho consegnato un documento a nome di tutta la comunità del M5s. Occorre un forte segno di discontinuità. Dobbiamo intervenire a favore di famiglie e imprese con un intervento straordinario. 200 euro di bonus non servono. Va tagliato il Cuneo fiscale. Dobbiamo intervenire per i lavoratori e sul salario minimo”, dice l'avvocato parlando con i giornalisti al termine dell'incontro. "Non permettiamo più che il Reddito di cittadinanza sia messo quotidianamente in discussione". E aggiunge: “Abbiamo bisogno di risposte chiare in tempi precisi e ragionevoli”.