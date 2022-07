Dopo aver ufficializzato la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi vola in Tanzania coi figli

Si separano le strade di Totti e Ilary, che ha scelto di raggiungere la Tanzania insieme ai figli e sua sorella. Una vacanza programmata e voluta per appagare la passione per gli animali dei suoi ragazzi. È previsto, infatti, un safari. Intanto non si placa l'onda mediatica sulla separazione della coppia. Nuove foto rivelerebbero la storia tra il calciatore Francesco Totti con Noemi Bocchi condite di retroscena, veri o verosimili che siano, sulle ragione che hanno portato alla separazione del matrimonio durato 17 anni. Ilary, però, sembra voler voltare pagina lasciandosi tutto alle spalle. Un po' come la foto pubblicata su Instagram che la ritrae di schiena insieme a Cristian, Chanel e Isabel.