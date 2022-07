Ecco come si sta sciogliendo il ghiacciaio dell'Adamello: le immagini delle copiose cascate

Ciò che impressiona di più è quanto sia veloce lo scioglimento. Nella riserva dell’Adamello, in particolare sul Mandrone, queste immagini mostrano come le alte temperature stiano provocando copiose cascate. Difficile fare un confronto dice il presidente della Commissione glaciologica della Società degli alpinisti tridentini, Cristian Ferrari: “Se non viene mostrata la cascata il giorno prima o l'anno prima, come si può dire se sia tanta o poca? Ragionevolmente è tanta, in questo periodo sta facendo molto caldo e non ci sono precipitazioni. È certamente una portata importante, ma il paragone può essere fatto solo con materiale da confrontare”.